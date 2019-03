PM prende 13 pessoas e recaptura dois foragidos em Manaus

foram recuperados três veículos roubados, apreendidos quatro adolescentes e capturados uma arma de fogo e mais de 380 trouxinhas de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, 13 pessoas foram presas e dois foragidos da Justiça foram recapturados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entre segunda-feira (18) e a madrugada desta terça-feira (19). Neste período, foram recuperados três veículos roubados, apreendidos quatro adolescentes e capturados uma arma de fogo e mais de 380 trouxinhas de drogas durante o patrulhamento policial pelos bairros.

Na zona norte, quatro adolescentes foram qualificados pela prática de ato infracional de ameaça e apologia ao crime após denúncia da gestora da Escola Estadual Belarmino Marreiro, no bairro Novo Aleixo.

Em mensagens do WhatsApp, o grupo mencionou a destruição de câmeras de segurança da escola com o intuito de explodir uma bomba no início das aulas do turno matutino. Um dos menores chegou a dizer que também iria explodir o carro da gestora. O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Também no Novo Aleixo, um foragido da Justiça foi recapturado por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Carleandro Clarindo Costa, de 33 anos, foi detido na rua Santo Antônio de Borba. Contra ele havia quatro mandados de prisão em aberto por homicídio.

Na zona sul, outro foragido da Justiça foi detido após ser constatado que havia um mandado de prisão em aberto por roubo. Thiago Carvalho Campos, de 30 anos, foi preso na rua Alameda São Benedito, no bairro Morro da Liberdade, e encaminhado à Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP).

Um homem de 18 anos foi preso na avenida Nossa senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, zona norte, depois de atropelar duas pessoas, entre elas uma grávida, enquanto participava de um racha. As vítimas foram conduzidas a hospitais e uma delas teve as pernas quebradas. O flagrante foi realizado no 6º DIP.

Tráfico de entorpecentes

Durante abordagem policial, um homem de 41 anos foi preso pela Rocam no bairro Tancredo Neves, zona leste. O detido estava em posse de um revólver calibre 38 com numeração suprimida e quatro munições intactas, além de 47 trouxinhas de substância semelhante à cocaína.

Dois homens, de 20 e 31 anos, foram presos na rua Louro Aritu, bairro Monte das Oliveiras, zona norte, com 149 trouxinhas de cocaína e maconha, além de R$ 19 em espécie. A dupla foi flagranteada no 6º DIP.

No bairro Alvorada, uma mulher de 18 anos foi presa em posse de entorpecentes em uma casa na rua Imbiara. Com ela, foram encontrados dois aparelhos celulares, 41 trouxinhas, uma pedra de oxi, um relógio, dois cordões de prata, além de R$ 2.040 e 50 bolívares. A jovem e o material apreendido foram apresentados no 12º DIP.

Já no bairro São José, na zona leste, um homem de 18 anos foi preso na tarde de segunda-feira por suspeita de roubar um aparelho celular de um jovem. O homem foi detido na rua Rio Urua e encaminhado ao 14º DIP para procedimentos legais.

Uma mulher de 19 anos e dois homens, de 20 e 21, foram presos no Ramal do Leão, na comunidade Paraíso Verde, Lago Azul, por militares da Rocam. Com o trio foram encontradas dez porções pequenas de substância entorpecente em forma de erva, uma porção de substância entorpecente em forma de pó branco e uma porção de substância entorpecente em forma de pasta. Os jovens foram apresentados no 6º DIP.

No bairro Coroado, zona leste, um homem foi preso por policiais da 11ª Cicom com uma arma de choque, uma balança de precisão, 50g de maconha prensada tipo skunk, além de R$ 60 em espécie, sendo encaminhado ao14º DIP.

Na zona sul, um homem de 19 anos foi preso na avenida Maués, bairro Cachoeirinha, por policiais da Força Tática. O suspeito estava com uma porção média de maconha, uma porção média de oxi e R$ 38 em espécie. O flagrante foi realizado no 30º DIP.

Um homem de 18 anos foi preso por policiais da 2ª Cicom na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, zona sul de Manaus, após ser abordado em atitude suspeita. Ele foi preso em flagrante e apresentado no 1º DIP com 34 trouxinhas de substância possivelmente entorpecente, uma balança de precisão e R$ 16 em espécie.

No bairro Compensa 2, zona oeste, também abordado em atitude suspeita, um homem foi preso por militares da 8ª Cicom em posse de 101 trouxinhas possivelmente de cocaína, além de uma porção de 25g da mesma substância. O homem foi conduzido ao 19ª DIP para o flagrante.

Veículos recuperados

Uma motocicleta Honda CG 125 Fan foi localizada por policiais da 20ª Cicom após ter sido abandonada por dois suspeitos na rua Governador Fragoso Monteiro, no bairro Tarumã, zona norte da capital.

Na zona sul, um carro Chevrolet Classic foi localizado na rua Jerimum, na Invasão América do Sul, bairro Colônia Terra Nova. Os veículos foram levados para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de veículos (Derfv).

No bairro Jorge Teixeira, uma motocicleta Honda Titan foi localizada na rua Urtigão, Comunidade Val Paraíso. O veículo havia sido roubado momentos antes no bairro Nova Floresta, zona leste, por dois homens. Um deles estava com uma arma de fogo. A motocicleta foi apresentada no 30º DIP.

