Após receber tiro, jovem é jogado de carro em avenida de Manaus

Manaus - Um jovem de 19 anos, identificado como Natanael A. da S., foi morto na noite desta terça-feira (18), na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Natanael foi alvejado com um disparo de arma de fogo, e seu corpo foi jogado na avenida de dentro de um carro Gol, de cor branca.

De acordo com policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), não é possível saber quantos suspeitos estavam no veículo de onde a vítima foi jogada.

"Segundo os relatos das testemunhas, o carro parou bem perto da passagem de nível entre a Santos Dumont e a Torquato Tapajós, jogou o corpo de dentro do carro e fugiu. Ninguém conseguiu identificar nenhum dos suspeitos", explicou o supervisor de área da companhia.

Conforme o delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Luiz Rocha, as câmeras de segurança do entorno devem ajudar a identificar o carro e a placa.

"Além das câmeras, existem testemunhas, que serão ouvidas pela polícia para que o caso seja resolvido o mais rápido possível. Nós já fotografamos a cena do crime e vamos investigar esse caso mais a fundo", afirmou o delegado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a atender a vítima, mas apenas atestou o óbito do jovem. O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. A DEHS vai investigar o crime.

