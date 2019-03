Um morre e outro fica ferido em tiroteio na Compensa, em Manaus

Manaus - Duas pessoas foram baleadas no fim da tarde desta terça-feira (19), durante um tiroteio em uma loja de artigos automotivos localizada na avenida da Compensa, no bairro de mesmo nome, Zona Oeste de Manaus. Uma das vítimas chegou ao hospital sem vida, e a outra segue internada em observação.

Conforme policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), os suspeitos chegaram em um carro de modelo e placa não identificados, abordaram uma das vítimas e começaram a disparar ainda dentro da loja. Após perceber a ação, outra pessoa correu atrás de um dos suspeitos - que corria para o carro para fugir -, quando foi baleada pelo atirador.

Ainda segundo a PM, após a fuga dos bandidos, populares tentaram socorrer as vítimas baleadas. Nas proximidades do local existe um posto do Samu, que teve o portão danificado pelas pessoas que exigiam atendimento médico aos baleados.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, no Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. Um dos baleados chegou sem vida a unidade hospitalar, e o outro segue em observação médica.

Leia mais

PM prende 13 pessoas e recaptura dois foragidos em Manaus

Morre jovem baleado na cabeça no Lírio do Vale