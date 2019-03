7 pessoas são presas e polícia recupera 2 veículos roubados em Manaus

As prisões ocorreram pelos crimes de roubo e tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, sete pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido por policiais militares entre terça-feira (19) e a madrugada de quarta-feira (20). As prisões ocorreram pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. No patrulhamento policial pelos bairros da capital, os policiais localizaram, ainda, dois veículos com restrição de furto e mais de 180 porções de entorpecentes.

Dois homens acusados de roubar um cordão e pela adulteração de uma motocicleta foram detidos na avenida André Araújo, Petrópolis, zona sul da capital. Com os infratores, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, um relógio, uma pulseira, um cordão e um aparelho celular. A dupla foi apresentada no 1º DIP.

No Grande Vitória, policiais da Força Tática detiveram um infrator em posse de uma espingarda com numeração suprimida e 38 trouxinhas de oxi. O flagranteado foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem de 26 anos foi detido em posse de entorpecente na rua Manduri, localizada no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade. O infrator estava com oito pequenas porções de cocaína e R$ 40 em espécie.

Também na zona leste, um casal de infratores foi detido após roubar um aparelho celular e um par de sandálias de um casal de jovens. Os infratores renderam as vitimas na noite de terça-feira (19) usando uma arma branca. A dupla foi encaminhada ao 14º DIP.

Já na madrugada desta quarta-feira (20), um jovem de 19 anos foi detido por policiais da Força Tática, na rua Antônio Matias, São José Operário, zona leste de Manaus, com uma porção grande de maconha, 125 trouxinhas de cocaína, 20 kits de pasta base e oxi, uma balança de precisão, um aparelho celular, além de R$ 11 em espécie.

Apologia ao Crime

Um menor de 13 anos foi apreendido por fazer apologia ao crime na tarde desta terça-feira (19/03). Segundo a polícia, o adolescente estava mantendo contato, através de redes sociais, com um suspeito ainda não identificado do Estado de São Paulo, que estaria tentando influenciar o menor a cometer o mesmo crime ocorrido no dia 13 de abril em uma escola estadual de Suzano, no interior de São Paulo. O caso foi atendido pela 15ª Cicom.

Segundo os policiais, pelas mídias sociais, a dupla mencionava cometer ato semelhante em uma escola do Nova Cidade, zona norte de Manaus. O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Veículos recuperados

Na zona leste da capital, dois veículos com restrição de furto foram recuperados. No Distrito Industrial I, um carro foi localizado abandonado ontem de manhã, na avenida Flamboyant, por policiais da 4ª Cicom. Pela noite, uma motocicleta foi encontrada por policiais da 11º Cicom, na rua Ivailandia, situada no bairro Coroado. Os veículos foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

*Com informações da assessoria

