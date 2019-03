Quadrilha é presa com 400 Kg de drogas na Zona Leste de Manaus

Manaus – Cinco homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (20) com 400 quilos avaliados em R$ 4 milhões. A ação foi desencadeada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) em conjunto com a equipe do Departamento de Polícia Metropolitano (DPM), na estrada do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, a equipe de investigação obteve informações que um grupo iria realizar o transporte de uma grande quantidade de drogas. A carga ilícita desembarcaria de uma lancha no porto da Vila do Puraquequara.

“Tivemos a informação que estaria chegando no Puraquequara uma lancha com um grande carregamento de drogas. As equipes ficaram em pontos estratégicos e no momento oportuno foi realizado a abordagem”, explicou Paulo Mavignier.

O delegado informou, ainda, que o condutor da picape Touro, de cor vermelha, perdeu a direção e colidiu contra um poste da rede pública de iluminação pública durante a fuga. No veículo estava o colombiano Cristian Miranha Seno, de 23 anos, e Jorge Fernando Uchoa dos Santos, de 29 anos. Com eles, foram apreendidos 400 quilos de drogas, entre cocaína, oxi e maconha do tipo skunk.

Em ato contínuo, outro carro modelo Siena, de cor prata, foi interceptado pelos policiais civis. Foram presos Ermílio Marinho de Araújo Filho, de 45 anos, Júnior Vasques Pezo, de 28 anos, e Ranoir Souza Araújo, de 39 anos. O trio era responsável pelo apoio logístico no transporte da droga, que foi embarcada no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

O delegado-geral Lázaro Ramos disse que a ação é resultado de um trabalho constante realizado pelos departamentos da Polícia Civil.

“Hoje foi o Denarc e DPM. Entendemos que vamos retirar cada vez mais drogas que estão chegando na nossa capital. O nosso objetivo é tirar drogas de circulação”, disse Lázaro Ramos.

O quinteto foi autuado flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão apresentados na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul, onde o juiz irá decidir pela prisão ou liberdade.

Leia mais:

7 pessoas são presas e polícia recupera 2 veículos roubados em Manaus

Homem vítima de agressão morre após passar quatro dias internado