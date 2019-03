Estuprada, criança morre nos braços da mãe que pediu ajuda em shopping

Criança tem dois anos, conforme informações da polícia | Foto: Divulgação

Manaus - "A mãe da criança que morreu na tarde desta quarta-feira (20), em um centro de compras na Zona Leste de Manaus, sofre de Esquizofrenia". A informação é da delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), durante entrevista à imprensa, na tarde de hoje, onde falou sobre as investigações em torno do caso.

A criança morreu por volta das 13h de hoje, nos braços da mãe dentro de um centro de compras.

Ajuda do MPE

Após a mulher entrar no Centro de Atendimento ao Público (CAP), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), a criança passou mal. Em nota enviada à imprensa, o MPE-AM disse que os servidores, ao perceberem que o bebê não estava bem,. acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém a criança morreu durante os procedimentos de socorro no local, após ter convulsões.

Mãe tem transtornos psicológicos

Segundo a delegada Joyce Coelho, a criança tem um ano e um mês de idade. "É uma criança especial, com síndrome de down, estava com pneumonia e apresentava indícios de abuso sexual".

| Autor: Em Tempo

Ainda segundo a autoridade policial, a mãe sofre de esquizofrenia. "Ela apresenta transtornos psicológicos graves, e era a única pessoa que estava com a criança. Toda conversa com ela não evolui. Vamos tentar uma conversa com a psicóloga para que possamos obter uma resposta que contribua com as investigações", acrescentou a delegada.

Além da mãe da criança, a avó materna e uma tia materna também estão na unidade policial prestando depoimento sobre o caso. A princípio foi registrado um Boletim de Ocorrência por estupro de vulnerável.

"No corpo da criança não há marcas de maus tratos, mas era notável que a criança precisava de cuidados. A mãe diz que tem seis filhos, mas apenas a criança ficava sob seus cuidados. Os outros eram acompanhados pela mãe [avó das crianças]", disse Coelho.

"Vamos esperar o resultado da necrópsia para evoluirmos nas investigações", concluiu a titular da DEPCA.

*Colaborou com informações: Priscila Rosas