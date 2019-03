Homem com 4 mandados de prisão em aberto por homicídio é preso

Carleandro foi preso na última segunda-feira (18) | Foto: Divulgação/Rocam

Manaus - Com quatro mandados de prisão em aberto por homicídio, um foragido da Justiça foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). A notícia foi divulgada à imprensa na tarde desta quarta-feira (20), mas a prisão ocorreu, por volta das 11h30 da última segunda (18), na rua Campo do Roma, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, após denúncia anônima

Os mandados de prisão contra Carleandro Clarindo Costa, de 33 anos, haviam sido expedidos em outubro de 2010, maio de 2016, setembro de 2017 e junho de 2018, conforme consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

De acordo o comandante da Rocam, major Wener Vieira, após confirmar a localização do foragido, os policiais se deslocaram ao endereço indicado para apurar a informação.

“Ao avistar o suspeito e realizar a abordagem, foi constatada a veracidade da denúncia. Ele foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências cabíveis”, disse o major.

Informações podem ser repassadas à Rocam por meio do WhatsApp (92) 99280-7574. Além disso, é possível denunciar por meio do 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

