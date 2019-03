Família encontra corpo de homem no quintal de casa na Zona Norte

O corpo foi encontrado com as mãos juntas e coberto por um lençol | Foto: Priscila Rosas/Em Tempo

Manaus - Um homem identificado como Igor Bezerra dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto nos fundos da casa em que morava, na rua Rio Chapecó, bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte de Manaus, por volta das 14h da tarde desta quarta-feira (20).

Segundo informações, familiares de Igor estariam procurando por ele há horas. Foi o padrasto que encontrou o corpo da vítima no quintal da casa.

De acordo com Tenente Lacerda, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), possivelmente o homem teria sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Foram encontradas perfurações de arma branca pelo corpo de Igor.

“A moto da mãe dele, modelo Honda Fan, de cor preta e placa não divulgada, não está no local. O corpo foi encontrado com as mãos juntas e coberto por um lençol. Provavelmente o autor do crime deve ter pulado o muro”, disse o tenente.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e do Instituto Médico estiveram no local.

Edição: Isac Sharlon