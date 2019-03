Vídeo: trio é preso suspeito de vender alimentos estragados em Manaus

Manaus - Três pessoas foram presas suspeitas de vender alimentos com datas de validade adulteradas. A polícia investiga um possível esquema de desvio de mercadorias estragadas também nas redes de supermercados de Manaus.

Foram presos Luís Brilhante Mota Filho, de 59 anos, Greice Coutinho de Araújo, de 38 anos, e Adenildo Bentes Rodrigues, de 46 anos. De acordo com o delegado Pablo Geovanni, os três devem responder por fraude, adulteração e venda de produtos impróprios para o consumo.

O crime prevê detenção de dois a cinco anos, e sem direito a fiança. Os três suspeitos detidos pela polícia passaram por audiência de custódia e foram liberados, mas as investigações continuam.

A Polícia Civil apreendeu dezenas de produtos de várias marcas conhecidas no mercado. Em caixas de produtos é possível ver que as datas de vencimento foram alteradas do ano passado para o ano 2019.

Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia, uma Kombi foi utilizada para levar os produtos, que lotaram o pátio do distrito policial.

Investigação

A Polícia Civil do Amazonas está investigando um possível esquema de desvio de mercadorias vencidas. O esquema seria realizado por empresas que têm a responsabilidade de recolher esses materiais vencidos das prateleiras de grandes supermercados da cidade.

As empresas estariam desviando e revendendo essas mercadorias a pequenos comerciantes nos bairros de Manaus.

Uma cesta do supermercado Carrefour foi encontrada entre os produtos apreendidos. A equipe de jornalismo da TV Em Tempo entrou em contato com a assessoria do supermercado, que informou em nota que já entrou em contato com os parceiros responsáveis pela coleta de alimento em suas lojas para o descarte de resíduos.

O supermercado disse que vai investigar se há alteração no procedimento de descarte. A nota diz ainda que Rede Carrefour está à disposição das autoridades no andamento das investigações.

Direto do consumidor

A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB acompanha esse caso e disse que vai entrar com uma ação no Ministério Público Estadual. Segundo o advogado de defesa Luís Albert, mesmo contratando uma empresa terceirizada para o descarte de produtos vencidos, os grandes supermercados podem ser responsabilizados caso seja comprovado o desvio de mercadorias para a venda ilegal.

A vigilância sanitária do município disse que no ano passado foram cerca de mil denúncias desse tipo.

