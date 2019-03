Mulher é presa no Aeroporto de Manaus com droga na mala

A apreensão foi divulgada nesta quarta | Foto: Divulgação/PF

Manaus - Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, nessa terça-feira (19), no Aeroporto Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, quando tentava embarcar em um voo comercial para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O fato foi noticiado à imprensa nesta quarta-feira (20).

Segundo a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, os policiais federais, após suspeitarem do conteúdo de uma bagagem, identificaram a passageira responsável. Foram apreendidos três quilos de maconha.

A mulher, que é natural de São Luís/MA e reside em Manaus há alguns anos, foi conduzida à sede da Polícia Federal, na Zona Oeste de Manaus, onde afirmou que esta foi a primeira vez em que atuou no transporte de drogas para o tráfico.

*Com informações da assessoria