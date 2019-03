Homem é executado com tiros de fuzil na Aparecida, em Manaus

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (20), um homem identificado apenas como “Marcelo Pato” foi executado com vários tiros de fuzil na rua Coronel Salgado, bairro Nossa Senhora Aparecida, na Zona Sul de Manaus. A verdadeira identidade do homem e a idade não foram reveladas pela polícia no momento do crime.

Segundo informações de policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), a vítima foi abordada por três homens que estavam em um carro vermelho, e um deles desceu para executar “Marcelo Pato”. Os autores dos disparos fugiram sem serem identificados.

De acordo com a polícia, Marcelo trabalhava como flanelinha e tinha passagem por tráfico de drogas. No local, próximo ao corpo, foram encontradas cinco cápsulas de munições de fuzil 5.56. Durante a ação, um carro EcoSport, de cor prata, foi alvejado por tiros.

A motivação do assassinato pode estar relacionada com o tráfico de drogas. A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

*Colaborou Josemar Antunes

