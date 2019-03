Mãe ouvia vozes que mandavam ela estuprar criança de um ano, diz PC

Manaus - A mãe da criança de um ano e um mês que morreu na tarde desta quarta-feira (20) vítima de estupro, disse, durante conversa com uma psicóloga indicada pela Polícia Civil, que ouvia vozes que a mandavam violentar a própria filha. A informação foi confirmada pela delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo a delegada, a mãe, de 41 anos de idade, não conseguia passar informações concretas sobre o caso por sofrer de esquizofrenia, e estar há meses sem tomar a medicação necessária. Isso dificultou, em um primeiro momento, a apuração do caso, e necessitou da ajuda de uma psicóloga para conversar com a mãe.

"Durante a conversa com a profissional, a mãe relatou que ouvia vozes que a mandavam praticar tal ato com a criança. A psicóloga me relatou isso ainda de maneira informal, mas a informação estará no relatório que ela deve entregar para compor o inquérito policial", explicou Joyce.

Suspeita principal

Ainda conforme a delegada, a mãe está sendo tratada como a principal suspeita de cometer o crime. Os abusos contra a criança aconteciam há bastante tempo, e chocaram até a própria Joyce Coelho, que atendeu a ocorrência ainda no centro comercial onde a mãe estava com a criança, na Zona Leste de Manaus.

Delegada Joyce Coelho disse que os abusos ocorriam há bastante tempo, e o estado da criança chocou ela própria | Foto: Josemar Antunes/EM TEMPO

"Eu vi a criança, constatei junto com uma investigadora o possível abuso contra a criança. De imediato solicitei o exame para saber se ela de fato teria sido abusada e a perícia confirmou preliminarmente que sim, há sinais de estupro anal. Entretanto, a vítima não foi violentada nesta quarta", completou a delegada.



Segundo Joyce, o caso segue sendo investigado pela polícia, para que se chegue a uma resolução do caso. A mãe foi enviada para um centro de atendimento psicológico, onde está sendo medicada para poder prestar um novo depoimento.

Entenda o caso

A criança morreu na tarde desta quarta-feira em um centro de compras da Zona Leste de Manaus, por volta das 13 horas. A mãe teria entrado no Centro de Atendimento ao Público do Ministério Público do Estado do Amazonas (CAP/MPE-AM), e logo em seguida, a criança passou mal.

Servidores do CAP, ao perceberem que o bebê não estava bem, acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a criança acabou falecendo após ter convulsões, durante os procedimentos de socorro no shopping.

De acordo com Joyce Coelho, a criança era portadora da síndrome de Down e estava com pneumonia. Em entrevista coletiva, a delegada explicou que no corpo da bebê não haviam marcas de maus tratos, mas era notável que ela precisava de cuidados. "A mãe diz que tem seis filhos, mas apenas essa criança ficava sob os seus cuidados. Os outros eram acompanhados pela mãe dela, avó das crianças", salientou.

Histórico

Este não é o primeiro caso de um bebê morto por conta de problemas psicológicos da mãe. Em 26 de outubro de 2018, um bebê foi encontrado morto e decapitado na rua Canelas, bairro Jorge Teixeira 2, na Zona Leste de Manaus.

O corpo e a cabeça do pequeno Jhonny William Carvalho, que faleceu com apenas um ano e quatro meses, foram encontrados em dois sacos plásticos por vizinhos, em um terreno ao lado da residência da família. Segundo a polícia, Jhonny foi decapitado pela própria mãe, identificada como Domingas Joseane Carvalho, de 40 anos de idade, que sofria de esquizofrenia.

