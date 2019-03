Durante obra, pedreiro encontra granada em terreno no Jorge Teixeira

Manaus - Um artefato explosivo foi encontrado na noite desta quarta-feira (20), por volta das 18h, durante o aterramento do terreno de uma casa na Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na rua Laços do Amor, no bairro Jorge Teixeira, e a polícia foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com o auxiliar de pedreiro Francisco Carlos da Silva, que encontrou o artefato, ele estava com mais um amigo fazendo realizando a terraplanagem de uma casa, quando a pá que estava usando bateu no objeto enterrado.

"Nós estávamos cavando lá quando a pá bateu no objeto, nós olhamos, ainda pegamos com a mão e levamos para frente da casa. Terminamos o trabalho e chamamos a polícia", disse Francisco.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram até o local e constataram, de fato, que se tratava de uma granada. O Grupamento de Manejo de Artefato Explosivo (Grupo Marte), foi acionado para detonar a granada.

"Após o acionamento, nós chegamos até no local e isolamos a área. Pedimos da população que ficassem longe e pedimos que as pessoas das casas próximas evacuassem as residências para o trabalho do grupo Marte", explicou o cabo Navegante, da 14ª Cicom.

