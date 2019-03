Entregador de gás sofre acidente e morre na Zona Leste de Manaus

Manaus - O entregador de gás Francisco Pedro Ferreira Góes, de 22 anos, morreu na noite desta quarta-feira (20), em um acidente de trânsito na alameda Cosme Ferreira, no São José, Zona Leste de Manaus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas apenas confirmou a morte da vítima.

De acordo com os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Francisco estava pilotando em direção à Rotatória do São José, e o motorista do carro modelo Gol, de cor branca, estava no sentido Centro-bairro, quando fez uma conversão à esquerda e atingiu o motociclista.

"Algumas testemunhas dizem que o entregador avançou o sinal, outras dizem que foi o carro, mas só quem vai poder afirmar alguma coisa é a perícia. O condutor do veículo foi encaminhado para o 9º DIP [Distrito Integrado de Polícia] para prestar depoimento", explicou um sargento que preferiu não se identificar.

Familiares de Francisco estavam no local do acidente e bastante emocionados preferiram não comentar o caso com a imprensa. O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil, e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

