Após receber ligação, homem é morto a tiros na Compensa, em Manaus

Manaus - Após receber uma ligação para encontrar uma pessoa ainda não identificada, o jovem Fábio Júnior Pereira da Costa, de 25 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (20), com pelo menos quatro tiros, na avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações repassadas pela 8ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), o homem teria recebido uma ligação para ir até a drogaria encontrar uma pessoa. No local, acabou sendo alvejado com pelo menos quatro tiros à queima-roupa, sendo dois nas costas e dois no tórax. Ele morreu na hora.

"Os pertences da vítima, como documentos e o celular, for levados pelos suspeitos. Os familiares informaram a nossa equipe que ele tinha uma dívida com o tráfico de drogas e possivelmente esse tenha sido o motivo do crime", explicou o tenente.

Familiares estavam no local do crime, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa. A polícia informou que câmeras de segurança devem ajudar a identificar os autores do crime.



O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

