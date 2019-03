Taxista deu apoio para criminoso matar homem no Centro, diz PM

Manaus - O tiroteio em um bar localizado na rua Simão Bolívar, Praça da Saudade, no Centro de Manaus, deixou um morto e um ferido na noite desta quarta-feira (20) . O homem que morreu no local foi identificado como Anderson Silva, de 29 anos.

A outra vítima foi identificada como Alexandre da Costa Braga, de 31 anos. Alexandre foi socorrido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave, e levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

Conforme os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos chegaram em um táxi. O motorista ficou dentro do veículo e um dos suspeitos desceu do carro e foi em direção ao bar onde estava a vítima.

"Ele foi direto na vítima, fez o disparo e ainda atingiu uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Uma viatura teria ouvido os disparos e seguido até o local dos tiros. O suspeito fugiu sem ser identificado", explicou um sargento, que preferiu não se identificar.

Cumplicidade

De acordo com o capitão Carlos Nery, o taxista foi localizado e preso pelos policiais da 24ª Cicom. Ele teria participado do crime dando apoio ao atirador. "Ele trouxe o suspeito até o local, ouviu os disparos, soube o que ia acontecer e mesmo assim participou da ação. Anotaram a placa do carro dele e conseguimos localiza-lo, infelizmente sem o autor dos disparos", disse o capitão.

Taxista foi preso por participação no crime. Segundo a PM, ele levou o suspeito ao local, ouviu os disparos e decidiu continuar participando da ação | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO

No local, houve bastante correria e gritaria, conforme o relato da estudante Laila Albuquerque. Ela estava em um outro bar nas proximidades e ficou com bastante medo ao ouvir os tiros. "Foi uma confusão, todo mundo correndo, um desespero só. Teve muita gritaria, teve gente até machucada porque caiu no chão de tanto medo", relatou a estudante.



O corpo de Anderson foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), depois de passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da polícia civil. O crime e suas motivações serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

