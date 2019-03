Noite sangrenta: Manaus registra quatro mortes nesta quarta-feira (20)

Manaus - Três homicídios e uma morte por acidente de trânsito foram registrados na noite desta quarta-feira (20), em Manaus. O primeiro homicídio foi registrado no Tancredo Neves, na Zona Leste; o segundo foi na Compensa, Zona Oeste; e o terceiro no Centro da Cidade. Um acidente de trânsito no São José, na Zona Leste, vitimou um entregador de gás.

Os homicídios devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que estava com equipes presentes em todos os casos ocorridos nesta noite. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Zona Leste

Após ser perseguido, um homem identificado como Crisley C. P., de 41 anos, foi morto com pelo menos quatro tiros na região das costas. O crime aconteceu na rua José Francisco, no Tancredo Neves, Zona Leste da capital, e os suspeitos de cometer o crime fugiram do local sem serem identificados.

O entregador de gás Francisco Pedro Ferreira Góes, de 22 anos, morreu na noite desta quarta-feira (20), em um acidente de trânsito na alameda Cosme Ferreira, no São José, também na Zona Leste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas apenas confirmou a morte da vítima.

Zona Oeste

Após receber uma ligação para encontrar uma pessoa ainda não identificada, o jovem Fábio Júnior Pereira da Costa, de 25 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (20), com pelo menos quatro tiros , na avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Zona Centro-Sul

O tiroteio em um bar localizado na rua Simão Bolívar, Praça da Saudade, no Centro de Manaus, deixou um morto e um ferido na noite desta quarta-feira (20). O homem que morreu no local foi identificado como Anderson Silva, de 29 anos.

