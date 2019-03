Traficante mata adolescente por comprar drogas com dinheiro falso

Na última segunda-feira (18), a Polícia Civil prendeu Janderson Bento Nascimento, o “Playboy”, de 20 anos. Ele é acusado de matar Kayqui Ferreira Silva, de 16 anos, no dia último dia 13 de março no bairro Nova Carapina II, na Serra, no Espirito Santo.

O crime aconteceu, segundo a polícia, após o adolescente comprar drogas com dinheiro falso. Ele teria ido na boca de fumo com R$ 50 em notas falsas.



O caso aconteceu na Avenida Muriaé. Em depoimento, Janderson confessou ter matado Kayqui. Ele foi preso na casa onde morava, também em Nova Carapina II. No quarto dele, os policiais apreenderam 22 pinos de cocaína, dois simulacros de arma de fogo e uma touca ninja.

Além do crime de homicídio, Janderson também será indiciado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Leia mais:

Noite sangrenta: Manaus registra quatro mortes nesta quarta-feira (20)

Taxista deu apoio para criminoso matar homem no Centro, diz PM

Após receber ligação, homem é morto a tiros na Compensa, em Manaus