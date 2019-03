4 crianças em situação de abandono são resgatadas em Manaus

Manaus - Quatro crianças, sendo dois meninos e duas meninas, foram resgatadas após indícios de abandono por parte da própria mãe. Os menores estavam na residência da família, que fica localizada na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O resgate aconteceu na manhã desta quinta-feira (21). Os meninos têm 4 anos e 9 anos e as meninas têm 8 anos e 6 anos, todos filhos biológicos.

De acordo com o conselheiro tutelar da Zona Leste, Hilton Almeida, responsável pelo caso, as crianças estavam sendo negligenciadas pela própria mãe, uma dona de casa de, aproximadamente, 27 anos. A equipe de resgate identificou problemas como abandono material e abandono de incapaz.

“A mãe deixa as crianças sozinhas, tanto pela parte da manhã, como pela parte da noite, 'à Deus dará - a qualquer sorte’. As crianças relatam que geralmente dormem sozinha à noite na casa, e o pai não é presente, pois se separou da mãe”, informou Hilton.

Os quatro irmãos foram resgatados de dentro da residência, que segundo o conselheiro, fica localizando “dentro de um igarapé em situações insalubres e precárias”. Ele detalha, ainda, que “os vizinhos relatam que a mãe teria dependência química, mas o problema maior é a negligência”, completou. A genitora das crianças ainda não se apresentou oficialmente para as autoridades.

Ainda segundo as informações, as crianças só não estavam em condições piores porque vizinhos e parentes próximos assistiam os menores em algumas situações, como alimentação, pois na casa mora apenas a mãe e os quatro filhos. Quando a genitora se ausenta da residência, ninguém mais fica para cuidar dos filhos.

O Conselho Tutelar entrou em contato com a mãe, que se comprometeu em comparecer à sede do órgão. O caso será registrado e encaminhado para à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Existe a possibilidade da mãe perder a guarda das crianças, salientou o conselheiro.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mãe ouvia vozes que mandavam ela estuprar criança de um ano diz PC

Justiça decreta prisão de padrasto suspeito de espancar bebe no AM

Suspeito de agredir bebe sempre foi violento diz sogra à polícia