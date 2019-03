Estelionato: quadrilha vendia terrenos de terceiros na internet

Manaus – Doze pessoas foram presas e apresentadas na manhã desta quinta-feira (21) por integrar uma organização criminosa especializada em vender terrenos em site de compra e venda na capital amazonense. Segundo a polícia, dez pessoas caíram no golpe. A quadrilha tinha como líder Fábio Júnior de Souza Lima, de 30 anos.

As prisões, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, ocorreram por volta das 6h de quarta-feira (20), durante a operação “Orbis”, em bairros distintos de Manaus. A ação foi deflagrada por policiais civis da 5ª Seccional Centro-Sul e 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além de Fábio, foram presos Aládio Magalhães da Silva, de 51 anos, conhecido como “Velinho”; Aldo César da Costa Almeida, de 43 anos; Andreia Souza Araújo, de 23 anos; Antônio Gilmar Leão Delgado, de 54 anos; Débora Ferreira da Silva, de 35 anos; Giguilane Fernandes Ribeiro, de 30 anos, conhecida como “Rebeca”; Janaína de Souza Barão, de 30 anos; Maria Neuda de Souza Lima, de 41 anos; Oyama Benaion Batista de Souza, de 53 anos; Rafaela Batista Guerreiro, de 30 anos, e Sandra Zélia de Jesus de Souza Lima, de 43 anos.

Fábio Júnior de Souza Lima, de 30 anos, liderava o grupo | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da 5ª Seccional Centro-Sul, os integrantes da quadrilha localizavam terrenos à venda e depois anunciavam com preços abaixo do mercado no site. A polícia deu início às investigações após uma denúncia do esquema à polícia em fevereiro deste ano.

“O golpe era aplicado com a liderança de Fábio. Eles anunciavam terrenos de outras pessoas na internet. Após alguém se interessar, as mulheres do grupo realizavam as negociações e mostravam os terrenos. Depois do pagamento à vista, as vítimas recebiam documentos falsos da propriedade registrados em cartório. O golpe só era descoberto após a vítima ser surpreendida pelo verdadeiro dono”, explicou Allemand.

Divisão de tarefas

O delegado Raul Augusto Neto, titular do 12º DIP, informou que o grupo era divido por tarefas. As mulheres eram responsáveis por acompanhar as vítimas até o cartório para demonstrar legalidade.

Delegado Rafael Allemand, titular da 5ª Seccional Centro-Sul | Foto: Josemar Antunes

“Cada integrante da quadrilha recebia um valor de R$ 300 a R$ 400. A maior parte do dinheiro da venda das propriedades ficava com o Fábio”, disse o delegado Raul Augusto Neto.

Vítimas

O militar Renato Alves, de 43 anos, foi uma das vítimas e denunciou o caso à polícia após comprar por R$ 50 mil uma propriedade no conjunto Águas claras, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

“Eu procurava um terreno para construir uma casa. Ao consultar o site, fiquei interessado por um terreno e entrei em contato com o vendedor. Acreditei porque tinha selo de autenticação de cartório. Tudo estava muito perfeito. Eu fui vítima, mas se você também caiu no golpe não deixe de ir na delegacia denunciar para não ficar no prejuízo”, pontuou.

Renato Alves, de 43 anos, pagou R$ 50 mil ao grupo criminoso | Foto: Josemar Antunes

A quadrilha foi indiciada por tráfico de drogas, organização criminosa, falsificação de documentos públicos e uso de documento falso. Os homens ficarão à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Já as mulheres serão encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Os presídios estão situados no quilômetro 8 da BR-174.

