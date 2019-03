Vídeo: mototaxista estupra estudante a caminho de escola no AM

Manacapuru – Uma adolescente de 12 anos foi estuprada na manhã da última quarta-feira (20), em Manacapuru. O crime aconteceu quando a vítima solicitou o mototáxi para se dirigir ao colégio onde estuda. O homem é o principal suspeito do crime e está foragido.

De acordo com a vítima, o suspeito não parou o veículo na frente da escola e a levou para um terreno baldio, entre o bairro Monte Cristo e o residencial Frazão, onde cometeu o crime. Depois, o suspeito levou a garota até as proximidades da Bola do Cirandeiro, de onde ela seguiu a pé até a escola para pedir ajuda.

O conselho tutelar foi acionado e o caso foi registrado na delegacia especializada de Manacapuru. A vítima repassou as características do suspeito, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Outras informações para identificá-lo também estão sendo analisadas pelos policiais.

A vítima foi encaminhada para atendimento no Hospital Lázaro Reis, onde realizou os exames e tratamentos relacionados a esse tipo de caso.

