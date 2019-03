Duas pessoas presas e dois adolescentes apreendidos no AM

Em Juruá, dois adolescentes foram apreendidos | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Nessa quarta-feira (20), a Polícia Militar prendeu duas pessoas e apreendeu dois adolescentes em municípios do interior do Estado. As prisões foram em decorrência de um homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.

Em Coari (a 363 km de Manaus), um homem foi preso após atingir uma mulher com uma arma caseira calibre 12, em casa. De acordo com a polícia, o suspeito informou que há dois dias encontrou a arma nas proximidades do quintal de sua casa.

Na manhã desta quarta, ele manuseou a arma no quarto onde estavam presentes a mulher e uma criança, brincando. Atingida nas costas, ela morreu a caminho do hospital.

Em Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), dois adolescentes foram apreendidos na manhã de ontem, suspeitos de ferir um estudante com uma faca, na Escola Estadual Nossa Senhora das Dores.

No município de Jutaí (a 751 km de Manaus), após denúncias anônimas, policiais do 4° Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam uma mulher de 35 anos e apreenderam 34 pacotes de substâncias entorpecentes possivelmente maconha tipo skunk.

A apreensão ocorreu na tarde de ontem no porto da cidade. A mulher estava em uma embarcação com destino a Manaus quando foi surpreendida pela polícia.

*Com informações da assessoria

