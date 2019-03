Dupla que roubou ouro avaliado em R$ 80 mil é presa em Manaus

A dupla foi apresentada na tarde desta quinta-feira (21) | Foto: divulgação

Manaus - Após roubarem aproximadamente 700 gramas de ouro, avaliados em R$ 80 mil, Luiz Augusto de Oliveira Pereira, de 25 anos, conhecido como “Duda”, e Williams Felipe Brazão Paiva, de 18 anos, foram presos na última quarta-feira (20). A dupla foi apresentada na tarde desta quinta-feira (21), na sede Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus.

O titular da Derfd, delegado Guilherme Torres, informou que a vítima era um garimpeiro e foi surpreendida pelos suspeitos na recepção de um hotel, localizado no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Um terceiro suspeito, identificado apenas como "Brendo", é procurado pela polícia.

"O ouro continua desaparecido, e pode estar com o terceiro envolvido no roubo. Os suspeitos já foram interrogados e confessaram o crime. É muito provável eles receberam a informação certa, pois no dia da ação criminosa eles sabiam que o ouro estava escondido no fundo de uma mala que a vítima transportava", disse Torres.

O crime ocorreu no dia dia 3 de fevereiro deste ano, quando os criminosos chegaram no hotel de táxi. O motorista do veículo também deve ser indiciado pela participação, conforme ressaltou Torres.

O adjunto da Derfd, delegado Demétrius Queiroz, explicou que “Duda” e Williams foram presos nas residências em que moravam, no bairro Mauazinho, na Zona Leste, após serem identificados, durante as investigações, por meio de câmeras de segurança do local onde ocorreu o roubo.

"Conseguimos a qualificação dos envolvidos por meio do banco de dados e de imagens da polícia. Representamos pela prisão preventiva da dupla e os alcançamos com sucesso. Muito em breve alcançaremos também o terceiro suspeito", garantiu Demétrius.

