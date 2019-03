Homem é preso por tráfico internacional de drogas no Amazonas

Tabatinga - Um homem de 24 anos foi preso por tráfico internacional de drogas pela Delegacia da Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, no município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros de Manaus. O caso foi na última terça-feira (19), mas só foi divulgado nesta quinta-feira (21).

O jovem, que é natural do município de São Paulo de Olivença (distante 1.008 km de Manaus), havia embarcado em Benjamin Constant (também no Amazonas) com destino à capital amazonense. Ele foi detido durante trabalho de inspeção rotineira nas embarcações que circulam pela região da tríplice fronteira, especialmente no rio Solimões.

Segundo a Polícia Federal, durante a inspeção, foram localizados, aproximadamente, 1.250 gramas de cocaína dentro de um pacote de fraldas no interior de um dos banheiros da embarcação. Os policiais identificaram o responsável pela droga que havia escondido a substância ao perceber a atuação da polícia.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal de Tabatinga e confessou que estava fazendo o transporte da droga a serviço de um homem peruano, não identificado, em troca de parte da mercadoria.

O delegado ratificou a prisão, feita em flagrante, e instaurou Inquérito Policial sobre o caso.

