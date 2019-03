Mãe suspeita de estuprar bebê recebe assistência psiquiátrica, diz PC

A suspeita recebe tratamento em um Centro de Apoio Psicossocial | Foto: divulgação

Manaus - A mãe da criança, de um ano e um mês, que morreu na tarde de quarta-feira (20), vítima de estupro , está recebendo atendimento em um Centro de Apoio Psicossocial (Caps), em Manaus.

A mulher, de 41 anos, faz tratamento acompanhada por especialistas e uso de medicamentos controlados. As informações foram repassadas ao Em Tempo, na tarde desta quinta-feira (21) pela da titular titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho.

"É um caso complexo. Não temos um suspeito formado, não temos nenhuma confirmação de que não tenha sido a própria mãe a causadora dos ferimentos na criança, considerando que era a unica pessoa que ficava com a menina e que se trata de uma pessoa com esquizofrenia e que estava em crise, no momento em que a vítima morreu", disse Coelho.

A delegada ainda ressaltou que a mulher deve passar por um novo interrogatório, após o tratamento psiquiátrico. "A mãe foi encaminhada para o Caps para tomar medicação e se estabilizar. Desta forma tentaremos ouví-la para tentar conseguir uma nova versão do crime", informou a delegada.

Entenda o caso

Uma menina de um ano e um mês morreu, nos braços da mãe, dentro de um shopping, na Zona Leste de Manaus. A mulher entrou em um posto do Ministério Público do Estado (MPE) alegando que a criança teria sido estuprada. Durante os atendimentos de primeiros-socorros a menina teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Depoimentos

Na delegacia a mãe da bebê não conseguia passar informações concretas sobre o caso por sofrer de esquizofrenia, e estar há meses sem tomar a medicação necessária. Isso dificultou, em um primeiro momento, a apuração do caso, e necessitou da ajuda de uma psicóloga para conversar com a mãe.

"Durante a conversa com a profissional, a mãe relatou que ouvia vozes que a mandavam praticar tal ato com a criança. A psicóloga me relatou isso ainda de maneira informal, mas a informação estará no relatório que ela deve entregar para compor o inquérito policial", explicou Joyce.



Ainda conforme a delegada, a mãe está sendo tratada como a principal suspeita de cometer o crime. Os abusos contra a criança aconteciam há bastante tempo, e chocaram até a própria Joyce Coelho, que atendeu a ocorrência ainda no centro comercial onde a mãe estava com a criança.

