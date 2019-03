Você viu esse homem? Ele matou a mulher a facadas em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas procura por Jefferson da Silva Pinto, de 25 ano. Ele é suspeito de matar com 10 facadas a companheira, a maranhense Stefane Rocha Chaves, 19 anos. O crime aconteceu no dia 5 deste mês, dentro de uma quitinete na rua Jasmin da Noite, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

O motivo do assassinato, segundo a polícia, seria por conta de uma discussão banal. O suspeito teria ingerido bebidas alcoólicas e, ao voltar para casa, não conseguiu entrar, pois estava sem a chave. O homem teria dormido no quintal da casa e, ao acordar, acusou a companheira de ter escondido a chave do portão. Em seguida, desferiu as facadas na vítima.

A jovem foi encontrada ensanguentada e sem sinais vitais pela irmã do autor do crime. A polícia foi acionada, mas Jefferson já havia fugido. Natural de Imperatriz, Stefane não tinha familiares em Manaus. Ela deixou uma filha de um ano e quatro meses do relacionamento com Jefferson.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O mandado de prisão foi expedido no dia 6, um dia após o crime, pelo juiz plantonista Erivan de Oliveira.

Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro de Jefferson, pode entrar em contato com a polícia pelos números: 190/181 / (92) 99609-1361. Sua identidade será mantida em total sigilo.

