Polícia Militar detém quinteto e apreende mais de sete quilos de droga

Manaus - Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) detiveram quatro homens e apreenderam um adolescente, nesta quarta-feira (20). Os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de entorpecentes e, na ocorrência, foram apreendidos mais de sete quilos de drogas e uma pistola calibre 380.

Em patrulhamento no beco PTB, bairro São Geraldo, zona sul, por volta de 17:30, a equipe da viatura 2332 recebeu denúncia de que, em uma residência, um casal vendia e distribuía entorpecentes.

No local, a equipe encontrou o homem de 25 anos e o adolescente de 17 anos. Eles estavam com sete quilos supostamente de oxi. Ao serem questionados sobre a origem da droga, a dupla indicou outra residência no bairro Campos Sales, zona oeste, onde havia mais envolvidos com o crime.

No segundo endereço foram encontradas duas mulheres de 21 e 19 anos, mais drogas e três munições calibre 38. A suspeita de 21 anos tem passagem por tráfico. Questionadas sobre quem era o dono das drogas, a mulher de 19 anos disse que tudo pertencia ao namorado dela e que ele tinha saído para atacar uma facção rival na Matinha, zona sul.

Os policiais foram até o terceiro endereço e encontraram o quinto envolvido, um homem de 24 anos, namorado da mulher de 19 anos. O suspeito tentou fugir, mas foi detido. Ele estava com uma pistola calibre 380 com nove munições intactas. Esse suspeito tem passagem pela polícia por tráfico e homicídio.

O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado Polícia (DIP). Além dos sete quilos de oxi, foram apreendidos 100 pinos de cocaína, 71 trouxinhas de oxi, duas porções de cocaína e cinco balanças de precisão.

