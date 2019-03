Autônomo morre no João Lúcio após ser baleado no São José

Manaus - O autônomo Arlesson Adriano da Silva e Silva, de 33 anos, morreu na noite de quinta-feira (21), após ser atingido por disparos de arma de fogo. A vítima estava internada há cinco dias no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, no bairro São José, na Zona Leste da capital.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu após Arlesson participar de um torneio de futsal no Clube do Trabalhador - Sesi, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José, na Zona Leste.

Ao se aproximar do carro com os amigos, Arlesson foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, de placa não identificada. Um dos criminosos efetuou três tiros certeiros no tórax da vítima.

Os criminosos fugiram sem serem identificados. Arlesson foi socorrido e levado por amigos ao Pronto-Socorro, que fica próximo ao Sesi, onde morreu.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

