Criminosos armados invadem casa e executam membros do PCC

Três homens foram assassinados na madrugada desta sexta-feira (22), dentro de uma casa, na cidade de Sobral, na Região Norte do estado do Ceará (a 224 km de Fortaleza). Os homens seriam membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Militar no local do crime, a casa, localizada na Rua da Ferroviária, foi invadida por, no mínimo, três pessoas armadas. As vítimas estariam, aparentemente, desarmadas e não tiveram como reagir contra os invasores ou fugir do local.

Dois dos três mortos foram encontrados juntos, em um quarto da casa. O terceiro morto foi encontrado em outro cômodo. Ele estava tomando soro quando foi baleado. Segundo testemunhas, os criminosos dispararam mais de 50 tiros.

Os corpos foram retirados de dentro da casa por volta de 5h30, após um minucioso trabalho realizado pela equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), do Núcleo de Sobral. Também estiveram no local investigadores da Delegacia Regional de Polícia Civil e patrulhas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 3º BPM.

Identificados

A Polícia identificou as vítimas como sendo: Bruno Sousa e Silva, de 22 anos, natural de Sobral, conhecido como “Patati”, indiciado em três inquéritos policiais por crime de porte ilegal de armas; Ricardo Lopes Cunha, de 20 anos, natural de Irauçuba, conhecido como “Pìtel”, sem antecedentes criminais; e Mário Ferreira Alves, de 20 anos, natural de São Paulo, residente em Tianguá, já indiciado por crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma. Os três, segundo a polícia, seriam membros do PCC.

O bairro onde o crime aconteceu considerado pela polícia como área vermelha. O tráfico de drogas e a atuação de facções no local inquietam os moradores e preocupam as autoridades policiais.

Leia mais:

Jovem é brutalmente assassinada e companheiro é o principal suspeito

No AM, criança agredida morre em hospital e polícia procura suspeito