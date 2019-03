Em decomposição, corpo de homem é encontrado em hotel no Centro

Manaus - Um homem identificado apenas como "Rui", foi encontrado em avançado estado de decomposição na manhã desta sexta-feira (22) dentro de um hotel, na rua dos Barés, Centro de Manaus. A vítima apresentava sinais de agressão física.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo foi encontrado por funcionários do Hotel São Rafael depois que eles sentiram um forte mau cheiro vindo do quarto, onde a vítima estava hospedada haviam três dias.

Vários documentos com nomes diferentes com foto da vítima foram encontrados. De acordo com o delegado, por causa dos documentos, há uma suspeita de que a vítima estivesse envolvida com o crime de estelionato.

"As informações repassadas é de que a vítima era cliente do hotel. O quarto estava todo revirado, e os funcionários disseram que a vítima trabalhava em uma embarcação. Vamos ter que levantar as informações da vida deste homem, já que temos vários documentos com a foto dele e com nomes diferentes. As testemunhas aqui no local nos disseram que ele era conhecido como Rui, que era homossexual e costumava receber visitas aqui no hotel", informou Antoniazzi.

Alteração

Peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informaram que a vítima foi agredida com várias pancadas na cabeça, mas o instrumento com o qual o homem foi morto não foi encontrado. Ainda segundo um perito, que preferiu não se identificar, a cena do crime foi alterada após a morte do homem.

"Foi identificado que o corpo da vítima foi colocado em outro espaço do quarto e depois coberto com lençol. O celular e dinheiro da vítima não foram encontrados", disse um perito criminal que preferiu não se identificar.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos exames de necrópsia. O caso deve ser tratado como crime de latrocínio, e será investigado pela DEHS.

Leia mais

'Operação Pilar 4' mira bairros da Zona Centro-Oeste de Manaus

Mãe raspa cabelo da filha ao descobrir fotos íntimas no celular dela