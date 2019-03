Polícia desmonta 'hospital do crime' durante operação em Manaus

Manaus - Uma residência no bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus, que era usada como unidade de saúde caseira para criminosos, foi desmontada durante a Operação Pilar 4, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na manhã desta sexta-feira (22) . Durante a operação, 60 pessoas foram presas e mais dois adolescentes foram apreendidos.

Cinco bairros da Zona Centro-Oeste foram alvos da operação no dia de hoje, com o cumprimento de 15 mandados judiciais. O trabalho policial integrado vem acontecendo há três dias na capital, tendo terminado, inclusive, com a apreensão de mais de 40 quilos de entorpecentes e uma arma de fogo.

Com foco no combate ao tráfico de entorpecentes, a operação também prendeu suspeitos de homicídios (5 pessoas), tentativa de homicídio (1), roubo (13), furtos (7), receptação (4), estupro (3) e crimes como porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e estelionato. 22 pessoas foram presas por tráfico de entorpecentes, três pessoas por estupro, duas por porte ilegal de arma de fogo, uma por violência doméstica, uma por estelionato, uma por incêndio criminoso, uma por tentativa de homicídio, e duas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, coordenou os trabalhos ao lado do delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, além do subcomandante da PM, coronel Disney Brilhante, e o delegado-geral adjunto, Orlando Amaral.

De acordo com Bonates, o "hospital do crime" foi desmontado após uma denúncia sigilosa. “Após uma denúncia, a Polícia Militar foi até o Parque São Pedro, na Zona Oeste, e localizou o pronto-socorro. Pessoas que eram feridas em tiroteios não estavam mais indo para a rede pública de saúde. Agora, a Polícia Civil vai continuar investigando para descobrir a origem do material utilizado neste local”, afirmou.



Operações integradas

Mais de 250 policiais militares, civis e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram engajados na operação, além de helicópteros do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

"Essa operação já vem se desenrolando, a exemplo das outras, há três dias e está acontecendo em bairros da zona centro-oeste. Essa é a oitava operação de grande porte que acontece em Manaus e no interior. Esse trabalho vai continuar", destacou Bonates.



Com a operação desta sexta-feira, a SSP-AM já realizou oito grandes operações integradas em todo o Estado. Na capital amazonense, foram realizadas as operações Laborum Meta, Pilar 1, 2 e 3, além da Pronta-Resposta. No interior do Estado, as ações ocorreram em Lábrea e Manacapuru.



