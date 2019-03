Homem é executado com tiro à queima-roupa no rosto em rua de Manaus

Antes de ser morto, a vítima travou luta corporal com dois homens | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Ítalo Martins José da Silva, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no rosto no início da tarde desta sexta-feira (22). O crime ocorreu por volta do meio-dia, na rua 11 com a rua Omar Aziz, comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

À polícia, testemunhas relataram que Ítalo estava caminhando pela rua quando um homem chegou por trás e efetuou os disparos por arma de fogo à queima-roupa. O assassino fugiu sem ser identificado; no entanto, testemunhas oculares do crime repassaram o perfil do criminoso para a polícia.

De acordo com as informações coletadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), antes de ser morto, Ítalo travou luta corporal com dois homens que haviam ido ao local fazer a cobrança da dívida de drogas.

Após a briga, um dos suspeitos retornou ao local com um revólver e, de surpresa, efetuou um disparo de curta distância na região da cabeça da vítima, que morreu no local.



O pai da vítima confirmou aos investidores da DEHS que Ítalo tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que trata o caso como acerto de contas relacionado ao tráfico.

