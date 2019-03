Homem é encontrado morto com rosto desfigurado em área de mata do AM

Manaus - Um homem identificado como Ronaldo Vieira de Souza, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (22), em uma área de mata de Rio Preto da Eva, distante 80 quilômetros de Manaus. Segundo a Polícia Militar do município, a vítima foi brutalmente assassinada, estava com o rosto desfigurado e apresentava perfurações de arma branca pelo corpo.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 8h da manhã por um morador do bairro Monte Castelo 1, que seguiu um rastro de sangue da vítima na rua Afonso de Carvalho. Policiais da 3° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foram acionados para atender a ocorrência.

“A família esteve no local do crime e informou que a vítima costumava consumir e pagar bebidas alcoólicas para outras pessoas. Ele trabalhava como operador de motosserra e havia saído de casa para fazer um serviço na manhã de hoje, porém foi encontrado morto”, informou o sargento Amós Teixeira, da 3° CIPM.

Ainda segundo o sargento, existem duas supostas motivações para o crime. A primeira é que Ronaldo havia sido vítima de latrocínio, e a segunda é que a vítima foi morta por vingança ou rixa.

“A família disse que ele saiu de casa com R$ 23,00 e esse dinheiro não foi encontrado. O criminoso possivelmente achava que a vítima transportava uma quantia relevante. Porém, pela característica que o corpo foi encontrado, o autor do crime estava com muita raiva da vítima. Os familiares devem esclarecer os fatos para a Polícia Civil”, disse o sargento.

Por volta das 13h o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pelo 36° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.

Leia mais

Vídeo: PM é preso após agredir mulher por erro em entrega de lanche

Criminosos armados invadem casa e executam membros do PCC