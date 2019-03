Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Manaus

Manaus - O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma casa situada na rua Dona Mimi, no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (22). O motivo da morte ainda é desconhecido e só deve ser descoberta após exame de necropsia.

De acordo com os pocliais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por moradores de um prédio onde existem diversas quitinetes alugadas. O homem estava sumido há uns dois dias e era morador do prédio.

"Os moradores sentiram o forte odor, chegaram a polícia e constatamos que se tratava de um cadáver em avançado estado de decomposição. Segundo testemunhas, o homem morava sozinho e a família dele é do Rio de Janeiro", explicou um cabo da 2ª Cicom, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme os policiais a vítima não aparentava nenhum sinal de morte violenta nem perfurações de faca ou tiros. O homem aparenta ter entre 60 e 70 anos.

Após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil, o corpo foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). Sendo confirmada morte por violência, a PC deve investigar o caso.

