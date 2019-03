Quadrilha usava farda da polícia para cometer homicídios em Manaus

Manaus - Cinco integrantes de uma quadrilha que utilizavam o fardamento da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), setor operacional da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram presos nesta sexta-feira (22), no Beco Green Valle, bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a " Operação Pilar 4 ".

Os suspeitos foram identificados como José Amantino Leão Marinho, de 27 anos, que já tinha passagem por tráfico de drogas; David Lucas Rodrigues Vasconcelos, 18; Janercley Gomes Turubi, 22; e dois adolescentes de 16 anos.

De acordo com titular da SSP-AM, coronel Louismar Bonates, o grupo utilizava as camisas para cometer homicídios na cidade. “A quadrilha estava utilizando camisas do grupo especial de operações para cometer assassinatos, com o objetivo de fazer com que esses crimes fossem computados como se fossem da polícia”, explicou o secretário.

Fardamento foi encontrado em uma casa de madeira no no Beco Green Valle, bairro da União | Foto: Divulgação

Ainda segundo a SSP-AM, os suspeitos estavam mantendo dois jovens de facção criminosa rival em cárcere privado. Os policiais militares fizeram cerco no no Beco Green Valle, quando ouviram um disparo de arma de fogo. Ao entrar na casa de madeira, de dois pisos, encontraram um homem amordaçado e com marcas de espancamento pelo corpo.

Os suspeitos fugiram do local e foram presos pelos policiais militares da Força Tática durante as buscas pelo bairro. Com a quadrilha, além de camisas da Seaop, foram encontrados um revólver, um machado, diversas munições, uma algema e diversas porções de drogas.

Os dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Os outros três suspeitos adultos foram levados para o Centro de Detenção Provisoria Masculino (CDPM).

