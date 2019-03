Homem reage a assalto após sacar dinheiro e acaba morto em Manaus

Manaus - Após reagir a um assalto, um homem identificado apenas como Ronaldo Alves Correa, 44 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (22), na rua Purus, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Os suspeitos do crime fugiram do local e não foram identificados.

Conforme o policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos de cometerem o crime chegaram em uma moto de modelo e placa não identificados e anunciaram o assalto.

"Eles teriam abordado a vítima, que supostamente teria acabado de sair do banco e sacado uma certa quantia de dinheiro, em seguida o homem reagiu ao assalto e foi baleado diversas vezes", explicou um PM que preferiu não se identificar.

A vítima estava chegando em casa quando foi abordada pelo criminosos. | Foto: Raphael Tavares





Ainda conforme a policia, a vítima estava chegando em casa quando foi abordada pelos criminosos. Os familiares estavam no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa.



O corpo da vítima foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), depois de passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O crime será investigado pela polícia.





