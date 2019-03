Aposentado é preso por compartilhar imagens pornográficas de crianças

Manaus - O aposentado Daniel Ramos de Sousa, de 43 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (22), por volta do meio-dia, denunciado por divulgar, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, vídeos e fotografias contendo imagens pornográficas envolvendo crianças.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as diligências em torno do caso foram iniciadas após Daniel abordar uma jovem em via pública, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade, e oferecido dinheiro para ela, para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Na ocasião, o aposentado exigiu que a garota levasse os filhos dela, de três e quatro anos de idade, para o encontro.

“Em seguida, o aposentado enviou à jovem, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, vídeos e fotografias com conteúdo de pornografia infantil. A jovem de imediato nos procurou e nos mostrou as mensagens trocadas com o infrator. Em ato contínuo, saímos em busca do aposentado, preso em flagrante no bairro Novo Aleixo”, explicou Coelho.

A titular da Depca informou, ainda, que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a equipe da especializada identificou que o aposentado já responde a processo por estupro de vulnerável praticado contra uma criança de quatro anos.

Flagrante: Daniel foi autuado em flagrante pelo crime de difusão de pedofilia. Ao término dos procedimentos cabíveis na Depca, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria.

