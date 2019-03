Jovem de 14 anos é esfaqueado e morre em hospital de Manaus

Manaus - Um jovem identificado como Carlos D. de C. M, de 14 anos morreu na noite desta sexta-feira (22), após levar uma facada, dias antes, na perna direita, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi trazida até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

De acordo com as informações repassadas pelos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o jovem foi esfaqueado no último domingo (17), a vítima recebeu atendimento e foi liberado para ir pra casa. O autor e as circunstâncias do esfaqueamento não foi revelado à polícia.

Ainda conforme os policiais civis, na última quinta-feira (21), o jovem teria passado mal e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, recebido atendimento médico e liberado.

Segundo relatos de uma vizinha da vítima para os investigadores, Carlos passou mal novamente nesta sexta e foi levado para o HPS 28 de Agosto, onde recebeu atendimento, mas acabou morrendo na unidade hospitalar.

No necrotério do HPS, os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo do jovem. O caso será investigado pela DEHS. Os familiares da vítima são de Manacapuru, no interior do Amazonas e seguem para Manaus para realizar a liberação do corpo da vítima no IML.

