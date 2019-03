Pedreiro é morto a tiros durante discussão com genro no Novo Israel

Manaus - O pedreiro Enilton Pereira da Silva, de 50 anos, foi assassinado com dois tiros no tórax na rua Crispim deste sábado (23), no Beco São Luís, bairro Novo Israel 2, Zona Norte de Manaus. O namorado da filha dele, identificado como David Lima da Silva, de 33 anos, é apontado como o autor do crime.

De acordo com informações levantadas pela polícia, David namorava há dois meses a filha de Enilton, de 17 anos, e teria agredido a jovem. Ao ter conhecimento da agressão, Enilton foi tomar satisfação com o genro e os dois começaram uma discussão.

Após o desentendimento, David pegou um revólver e foi até a casa do pedreiro. No local, ele atirou duas vezes à queima-roupa em Ernilton. O pedreiro morreu na hora.

O autor do assassinato fugiu logo em seguida. David, segundo a polícia, já responde por outros crimes e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O corpo de Ernilton foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

