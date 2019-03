Mulher é encontrada morta com sinais de violência sexual em Manaus

Manaus - Com uma alça de caixa de picolé enrolada no pescoço, Jaiara Prince da Silva Soares, de 25 anos, foi encontrada morta na tarde deste sábado (23), em um terreno de uma casa abandonada na rua Alfazema, no loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima também apresentava sinais de violência sexual.

A polícia foi acionada após moradores da área acharem o corpo no terreno do imóvel, que serve como ponto de encontros de usuários de drogas. Jaiara, que também seria usuária de entorpecentes, foi morta por estrangulamento. Uma alça de caixa de picolé foi usada pelos criminosos para sufocar a vítima.

Durante os procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi identificado que Jaiara estava sem calcinha com indícios de estupro. Moradores da área suspeitam que Jaiara estivesse grávida. Ela tinha duas filhas menores.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Luis Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a causa da morte e autoria ainda são desconhecidas. A mulher morava no mesmo bairro e teria saído de casa por volta das 23h de sexta-feira (22).

"A moça estava jogada no quintal da casa com sinais de estrangulamento. O local onde o corpo foi encontrado serve como ponto para usuários de drogas. Não há informações de suspeitos, mas as investigações serão iniciadas para elucidação do assassinato", disse o delegado Luís Rocha.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O caso será investigado pela equipe da DEHS.

