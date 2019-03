Homem aplica 'golpe da gasolina' e é ´preso no Amazonas

Joelson foi preso ao tentar enganar pessoas de que teria gasolina para vender para roubá-las em seguida | Foto: Divulgação

Maués - Acusado de aplicar "Golpe da Gasolina", um homem identificado como Joelson Barbosa Paiva, de 27 anos, foi preso em flagrante na manhã deste sábado (23), pela equipe "Guardiões do Guaraná" da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no município de Maués (distante 267 quilômetros de Manaus). O homem enganava as pessoas ao tentar vender combustível, que não existia. Após elas abrirem a carteira para pagamento do produto que ainda ia chegar, eram roubadas por ele.

De acordo com o capitão Laurênio Silva, comandante da 10ª CIPM, a equipe recebeu delação anônima informando que um homem estava aplicando golpe da gasolina e agredindo uma pessoa em via pública.

Ao se deslocar até a rua Francisco Magnani na divisa dos bairros Centro e Santa Luzia, os policiais surpreenderam o suspeito no local. Ao perceber a presença dos policiais, Joelson tentou fugir, porém sem sucesso.

"Joelson enganava as pessoas afirmando que teria gasolina para vender e levava as vítimas até uma embarcação, ainda não identificada, e falava que estaria esperando seu patrão para liberar o combustível. Ele pedia para que a pessoa deixasse o dinheiro, quando a vítima tirava o dinheiro do bolso o mesmo puxava de suas mãos e saía correndo. Uma das vítimas conseguiu identificar o acusado e acionou a polícia militar", explicou o capitão Laurêncio Silva. Joelson foi conduzido para a 10ª CIPM de Maués para os procedimentos cabíveis.

Em seguida, ele foi apresentado na 48ª Delegacia Interativa da Policia Civil de Maués (DIP), onde permanecerá preso e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Pedreiro é morto a tiros durante discussão com genro no Novo Israel