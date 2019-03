Homem é morto após tentar assaltar padaria no Petrópolis, em Manaus

Manaus – Um homem identificado como Douglas Silva de Souza, de 26 anos, morreu após ser alvejado com dois tiros na noite de sábado (23) durante uma tentativa de assalto a uma padaria na avenida Paulo VI, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Outro homem que estava com o suspeito também foi baleado.

Segundo relatos de testemunhas, o rapaz e outro homem chegaram ao comércio em uma motocicleta. Durante o anúncio de assalto, um vigilante, que seria um policial militar, interviu na ação criminosa e atirou contra os suspeitos.

Douglas foi morto com dois tiros | Foto: Josemar Antunes

Douglas, que estava em posse de um revólver caibre 38, foi atingido com dois tiros, sendo um nas costas e outro nas costelas. Ele morreu no local. Já outro suspeito, mesmo baleado, conseguiu fugir conduzindo uma motocicleta, de características não reconhecidas.



O armamento encontrado com Douglas foi recolhido pelo vigilante e entregue aos policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Nenhum oficial da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) quis falar com a imprensa sobre o caso.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Josemar Antunes

Por causa do crime, a avenida foi interditada nos dois sentidos por quase duas horas para os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O corpo do suspeito foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) na manhã deste domingo (24) aos familiares. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



