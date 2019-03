Homem alicia filha de PM e é quase linchado no Terminal 4, em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Jesus Marlon da Silva Chagas, de 42 anos, sofreu tentativa de linchamento no início da tarde deste domingo (24), por ter aliciado uma adolescente de 17 anos. O caso aconteceu no Terminal de Integração 4, localizado na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, Zona Norte da capital.

Segundo informações do fiscal do Sinetram, que não quis se identificar, a mãe da adolescente parou para conversar com ele dentro da sala da administração do terminal, e a importunação sexual teria acontecido enquanto a adolescente esperava a mãe do lado de fora da sala. “Ela entrou assustada e em choque. Demorou um pouco para a menina contar”, fala.

Os passageiros que estavam no terminal revoltaram-se e começaram um linchamento contra Jesus Marlon. “Eu trouxe ele para a sala que fica no 2° andar. Mesmo assim, os populares queriam jogar ele”, relata o fiscal.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Ao EM TEMPO, o pai da jovem, que também é policial militar, contou que a filha está em estado de choque. “Eu irei levá-la a um hospital para ela se acalmar. Procurarei apoio psicológico amanhã”, fala.

O suspeito, a vítima e as testemunhas ainda estão sendo ouvidos no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O suspeito foi flagranteado pelo crime de importunação sexual, cuja pena é de 1 a 5 anos de prisão.

Leia mais

Homem é morto após tentar assaltar padaria no Petrópolis, em Manaus

Vereador é encontrado morto a tiros dentro de carro no RJ