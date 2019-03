Idosa morre dias depois de ter sido agredida em Nova Olinda do Norte

Manaus - Uma mulher de 65 anos identificada como Nazaré Pereira da Silva, morreu na manhã deste domingo (24), às 9h, no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Nazaré estava internada no hospital como vítima de agressão física.

Segundo informações do delegado Renato Simões, titular da 47° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, foram os próprios familiares que acharam a idosa em casa, com rosto desfigurado devido às agressões, na comunidade Nova Canumã, zona rural do município, distante 135 quilômetros de Manaus em linha reta.

A maior parte das agressões foi na cabeça e rosto da idosa. Ela foi socorrida e levada inicialmente para a unidade hospitalar do município. No entanto, devido aos ferimentos, Nazaré precisou ser transferida para a capital.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), a paciente foi removida pelo Serviço de UTI Aérea do Governo do Amazonas no final da tarde de sexta-feira (22). Ela deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio com politraumas, onde ficou sob cuidados da equipe médica. A causa da morte não foi divulgada.

Não há informações sobre quem seria o autor da agressão contra a idosa e se ele agiu sozinho, tampouco a motivação das agressões. No entanto, a família de Nazaré relatou à polícia que ela vinha recebendo ameaças por conta de disputas de terras. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Edição: Lucas Vítor Sena

