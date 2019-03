Vendedor é assassinado enquanto assistia jogo em bar na Cidade de Deus

Manaus - O vendedor de frutas Antônio José Vale da Costa, de 45 anos, morreu após ser alvejado com quatro tiros na tarde de domingo (24). A vítima assistia o jogo entre Flamengo e Fluminense com amigos em um bar na rua 2, comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

A vida do trabalhador foi interrompida por dois homens que chegaram armados e efetuaram tiros contra vários frequentadores do estabelecimento comercial. Durante o tiroteio, um homem de 24 anos foi baleado na mão direita e perna esquerda.

Antônio José e o jovem de 24 anos foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. Vendedor não resistiu aos ferimentos por volta das 23h45.

Suspeito baleado

O crime ocorreu por volta das 16h30. Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam fazendo patrulhamento pela área, chegaram ao local e foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Os policiais militares revidaram e um dos suspeitos, identificado como Ednilson Bernal Lima, de 21 anos, foi atingido com um tiro no ombro direito. Com ele, foi apreendida uma pistola ponto 40.

O suspeito foi levado para o João Lúcio, na Zona Leste. A polícia informou que o comparsa de Ednilson conseguiu fugir.

Família

Na manhã desta segunda-feira (25), os filhos de Antônio José aguardavam a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Ao Portal Em Tempo , Gabrielle Mota, de 19 anos, disse que o pai saiu de casa para encontrar os amigos e acompanhar o jogo de futebol do time de coração, o Flamengo, pela televisão no bar.

"O meu pai tinha como costume sair nos finais de semana para assistir o jogo do Flamengo nesse bar. Ele saiu de casa vestindo a camisa do time do coração, quando os assassinos chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles chegou gritando dizendo que estava atrás de um flamenguista. Infelizmente, o meu pai estava na hora errada e foi morto por engano", disse a filha.

Emocionado, Daniel Mota, de 27 anos, disse que o pai não tinha inimigos. "Meu pai sempre foi um trabalhador e dava duro para sustentar a família. A diversão dele era assistir o jogo do Flamengo bebendo com amigos. Ele sempre me ensinou coisas boas", explicou Daniel.

O velório será realizado na casa de familiares e sepultamento está marcado para o Cemitério Parque Tarumã, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital amazonense.

