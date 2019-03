Homem é esfaqueado e fica com vísceras expostas no Jorge Teixeira

Manaus - Francisco Jadson, de 48 anos, foi esfaqueado na noite de domingo (24). Ele deu entrada com as vísceras expostas por volta das 19h58 no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime, supostamente, teria ocorrido na rua Olarico Furtado, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital em um carro particular por populares. Ele passou por uma cirurgia e segue internado em estado gravíssimo.

A tentativa de homicídio foi registrada pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O crime com motivação ainda desconhecida deve ser investigado pela Polícia Civil.

