Integrantes do Comando Vermelho planejavam ataque contra PMs do Pará

Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram presos durante uma operação da Polícia Civil, na manhã deste domingo (24), em uma residência no bairro Novo, em Mocajuba, no nordeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo estaria armado e planejando ataques contra agentes da segurança pública na região.

Uma operação da PC foi montada, e ao chegar ao local, os suspeitos correram em direção a um matagal. Um deles efetuou disparos contra a equipe.

Na troca de tiros, um dos suspeitos, identificado como Sandrak Trindade Reis, de 18 anos, foi alvejado na altura do abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Material encontrado com os criminosos | Foto: Divulgação

Na ação, foram presos Mateus Souza Estumano, de 18 anos, e Josenildo Souza Baia, de 36 anos. Com eles, a polícia apreendeu três armas calibre 12, uma espingarda calibre 20, três armas caseiras pequenas, três terçados, uma base de HT, um aparelho HT, um pote com pólvoras, e cachimbo para consumo de drogas.

Um criminoso, identificado somente como Nero, e a esposa dele e outro suspeito conseguiram fugir. Segundo a PC, Nero também foi baleado e está escondido em uma casa no bairro Novo. Os policiais continuam com as buscas para capturarem os foragidos

Leia mais:

Idosa morre dias depois de ter sido agredida em Nova Olinda do Norte

Homem alicia filha de PM e é quase linchado no Terminal 4, em Manaus

Homem é morto após tentar assaltar padaria no Petrópolis, em Manaus