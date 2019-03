Polícia Militar acaba com festa regada a álcool e drogas em chácara

A Polícia Militar acabou com uma festa regada a muita bebida e drogas, principalmente maconha., ecstasy e LSD. Dez pessoas, entre adultos e adolescentes, foram detidas. O caso aconteceu no último sábado (23), em chácara na cidade Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Vizinhos, que não suportavam mais o barulho e não conseguiam dormir, acionaram a Polícia Militar. No local, a PM encontrou, além de muita bebeida alcoólica, maconha e ecstasy.

A ação, que compõe a Operação Veranum, os adultos foram autuados por corrupção de menor, uso e posse de entorpecentes. O grupo foi conduzido à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as devidas providências.

