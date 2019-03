Crianças denunciam estupros na Zona Sul de Manaus

Um dos crimes foi denunciado pelo pai de uma menina de seis anos | Foto: Divulgação

Manaus - Duas crianças foram vítimas de estupro na noite de domingo (24) em bairros distintos de Manaus. Os autores do crime são membros das famílias. Um deles é avô de uma das vítimas.

Um dos casos de estupro de vulnerável ocorreu na rua Aristides da Rocha, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O crime foi denunciado pelo pai de uma menina de seis anos.

Em depoimento à Polícia Militar, o homem relatou que o avô materno foi denunciado pela criança após a esposa dele "encontrar um preservativo no ânus da menina durante banho".

No entanto, conforme divulgou a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a camisinha foi encontrada dentro da calcinha da vítima, e não no ânus.

"O homem só aliciou a criança. Ela estava sob os cuidados do avô para que a mãe e o pai pudesse fazer uma mudança. Quando a mãe foi buscar a criança, ela estava assustada e relatou os atos libidinosos praticados pelo avô", destacou a delegada.

Questionada, a vítima disse que havia ficado outras vezes na companhia do avô, e confirmou que não era a primeira vez que acontecia o estupro.

O avô da criança, um idoso de 63 anos, foi preso por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O idoso é o principal suspeito do crime e será apresentado em audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Centro-Sul, ainda na tarde desta segunda.



Segundo caso

Em outro caso, um menino de dez anos sofreu lesões nas partes íntimas. Ele denunciou ter sido abusado pelo marido da avó materna.

O crime ocorreu na rua Arthur Cruz, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital. O acusado não foi encontrado no local.

A ocorrência também foi atendida por uma equipe da 3ª Cicom e o caso foi registrado na Depca.

Providências

Joyce ressaltou à imprensa que não é a primeira vez que há informações contraditórias no relatório da PM e que solicitará uma reunião com o comando da instituição para esclarecer essa e outras situações.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Menor é atraída por vizinho e estuprada por grupo de traficantes no AM

Jovens que abusaram de adolescente em vídeo vão responder por estupro