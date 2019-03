Criminosos invadem escola durante a madrugada na Alvorada

Manaus - A Escola Municipal Domingos Sávio, localizada na rua 5, no bairro Alvorada 2, na Zona Centro-Oeste de Manaus, foi invadida por criminosos na madrugada desta segunda-feira (25). Alguns objetos foram levados pelos assaltantes.

De acordo com funcionários da escola, que preferiram não se identificar, a unidade de ensino já foi alvo de outro assalto. No dia 2 de janeiro deste ano, vários objetos, avaliados em R$ 18 mil, foram levados do local.

"Aqui não há policiamento. Quando acontece a polícia não vem. A escola está situada em uma área vermelha e ao lado de um prédio abandonado, usado como ponto de consumo e vendas de drogas. Denunciar quem comete furto pode sair caro", comentou uma funcionária.

Nesse segundo ato criminoso, os bandidos quebraram portas e janelas para terem acesso a unidade de ensino. A secretaria e salas de aula também tiveram as portas arrombadas.

Dessa vez, poucos itens foram levados na ação criminosa. Uma impressora foi deixada no local e quebrada pelos criminosos por não terem conseguido levar. Toda ação criminosa foi registrada por câmeras do circuito de segurança interno.

A reportagem do Portal Em Tempo tentou falar com a diretora da escola, mas gestora se recusou comentar sobre o caso.

As aulas do período da manhã foram suspensas, sendo retomadas as atividades do ensino pedagógico nesta tarde.

Semed

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que será feito um planejamento para reposição do conteúdo pedagógico aos alunos e afirma que a gestão da unidade de ensino acionou a Polícia Civil, que investiga o caso.

